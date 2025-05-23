اعتقال "إرهابي" خلال دخوله لمحافظة النجف

وقال اعلام شرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب الفتلاوي، تمكنت سيطرات النجف الخارجية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".وأوضح ان "ذلك جاء من خلال الممارسات الأمنية التي تنفذها السيطرات بالاعتماد على حاسبة المطلوبين، حيث تم التدقيق والتحري الدقيق عن الوافدين إلى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالة للجهات المختصة".