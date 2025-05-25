وفاة سجين خلال محاولة نقله من سجن المطار إلى سجن التاجي وسط درجات حرارة قاتلة

أثارت حادثة وفاة سجين عراقي خلال محاولة نقله من سجن المطار إلى سجن ردود فعل قوية لدى ذوي .وفي التفاصيل، فقد ترك لساعات تحت أشعة الشمس الحادة في ساحة الانتظار دون توفير حماية أو عناية، رغم مناشداته المتكررة للضابط المسؤول بإدخاله إلى مكان مظلل.ذوو السجين يروون التفاصيل عبر . تابعوا التقرير!