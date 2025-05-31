مقتل مدني بهجوم مسلح على يد أبن عمه جنوب العمارة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مدنيا يحمل سلاحا رشاشا أطلق النار على ابن عمه في قضاء الكحلاء ، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى وجود خلافات عائلية سابقة بين الطرفين".