انتحار فتاة داخل حظيرة حيوانات شمالي ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث انتحار لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وجدت داخل حظيرة لتربية الحيوانات مشنوقة بواسطة شال معلق داخل منزلها في قضاء شمالي المحافظة".وأضاف المصدر، أن "القوة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا موسعا ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".