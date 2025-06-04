تعاون عراقي لبناني بعد استئناف تنظيم "داعش" نشاطه في سوريا

وذكرت الصحيفة نقلا عن أكّدت مصادر أمنية أنّ التعاون في أعلى درجاته بين والعراقية في ما يتعلق باستئناف تنظيم " " نشاطه، خصوصاً بعد إعلان التنظيم مسؤوليّته نهاية الشهر الماضي، عن تنفيذ هجوم ضد الجيش السوري في ريف السويداء، هو الأول منذ وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الحكم نهاية العام الماضي.وقالت إنّ وجود نحو 45 ألف مقاتل أجنبي في يثير الكثير من المخاوف، مشيرةً إلى أنّ وعمان تتّخذان احتياطات وقائية لمنع تسرّب هؤلاء إلى أراضيهما، فيما ضيق مساحة لا يسمح بتسلّل كثيرين منهم.ولفتت إلى أنّ هناك مخاوف جدّية من أنّ التنظيم الذي لا يتصرّف في العادة من تلقاء نفسه، قد يستأنف عمليّاته في سوريا مدفوعاً بأجندات خارجية لخربطة الوضع الأمني أو للضغط على الشرع لتقديم تنازلات باتّجاه التسوية مع العدو الإسرائيلي.