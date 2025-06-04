قائد شرطة صلاح الدين: المحافظة آمنة وتخلو من الإرهاب.. وهذه حصيلة العمليات الأمنية

وقال قائد شرطة اللواء الدكتور حبيب، في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، انه تم القاء القبض على جميع منفذي حوادث القتل في المحافظة خلال الفترة الماضية، كاشفا عن حدوث 19 عملية سرقة والقاء القبض على جميع منفذيها سواء دور سكنية أو مكاتب صيرفات أو محلات تجارية.وأكد حبيب، حصول 252 مشاجرة في المحافظة لكن تم القاء القبض على مفتعليها، مشيرا الى ان النجدة كان لهم دور بارز في إرساء الأمن في المحافظة. وكشف ايضاً عن القاء القبض على 150 عجلة معدة للتهريب خلال الـ3 أشهر الماضية.وأعلن قائد شرطة صلاح الدين، القاء القبض أيضا على مطلقي العيارات النارية، إذ تم تسجيل 7 حالات خلال الفترة الماضية. كما أعلن كذلك القبض على 127 متهم بالإرهاب خلال هذا العام، وتفكيك مجاميع إرهابية في شرق المحافظة.وأضاف ان استراتيجيتا الأمنية هو العمل بالانتشار بالزي المدني والاختلاط بالمجتمع لتأمين محافظتنا، بالإضافة الى ان تم ضبط 32 كيلو غرام من المواد المخدرة. وأشار الى ان تم استلام الملف الأمني لمحافظة صلاح الدين بالكامل لوزارة الداخلية وبالتنسيق مع بعض القوات منها لحماية محيط المحافظة.