مقتل شخص وإصابة آخر بنزاع عشائري في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "نزاعا عشائريا اندلع في جنوب ادى الى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح".

واضاف المصدر أن "القتيل ليس طرفا بالنزاع"، مشيرا الى أن "قوة من الجيش العراقي طوقت المكان للبحث عن المتسببين بالنزاع وتم نقل المصاب الى مستشفى قريب والجثة الى الطب العدلي".