القبض على 10 متهمين في مشاجرة مسلحة في البصرة



ـ أمني





أعلنت ، اليوم السبت، القبض على 10 متهمين في مشاجرة مسلحة في منطقة التميمية.



وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نفذت مفارز قيادة الشرطة عملية أمنية نوعية في منطقة التميمية، على خلفية مشاجرة مسلحة وقعت داخل أحد الأحياء السكنية".



وتابعت، ان " العلمية أسفرت عن إلقاء القبض على (10) متهمين متورطين في الحادثة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".