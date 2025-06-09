مصدر يكشف ما حصل في اليرموك فجر اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة حصلت بين شخصين لم تعرف اسبابها في منطقة ببغداد، تطورت الى رمي احدهما رمانة يدوية دون تسجيل اية اصابات".واضاف ان "قوة امنية اعتقلت طرفي المشاجرة وتم ايداعهما التوقيف".