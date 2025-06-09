اعتقال شخص سرق 5 ملايين من سيارة في بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت مفارز مكافحة إجرام ، بالتعاون مع قسم شرطة الكرادة، من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ 5 ملايين دينار من داخل عجلة مركونة في ".

وأضاف البيان أن "المتهم من أرباب السوابق واعترف بعدة سرقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة 446 ق.ع".