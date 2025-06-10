مقتل مواطن وإصابة آخر بحادثين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا قتل اثناء عبثه بسلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة الدورة".

وفي حادث آخر، قال المصدر "فتح مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم باتجاه مواطن مدني ضمن منطقة حي اور ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".