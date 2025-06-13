دفاعات التحالف الدولي تسقط مسيرة غربي العراق

وقال المصدر لـ ، إن "دفاعات قوات اسقطت طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الجوية بمحافظة غربي البلاد".وأضاف، أن "الطائرة مجهولة ويتم التعرف عليها من خلال الفحص الجنائي".