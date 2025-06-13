حقيقة استهداف قاعدة عين الاسد في العراق

وقال المصدر لـ ، انه "لا يوجد اي استهداف بالصواريخ على قاعدة عين في ".واضاف ان "ماحصل سقوط خزانات وقود لصواريخ ايرانية ضمن مقتربات القاعدة".واكد ان "صافرات الانذار ضمن السفارة الامريكية في وباقي المفاصل التي تتبع الى الجانب الامريكي مستمرة بالتفعيل".