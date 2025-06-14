السماء هادئة نسبيًا في ايران والكيان.. ماذا بعد؟

لكن وسائل اعلام إيرانية نقلت تصريحا للجيش الإيراني بانه "سيطلق نحو ألفي صاروخ تجاه أي ما يعادل 20 ضعف حجم سابقاتها"، وهذا يعني ان عدد الصواريخ في الهجمات السابقة كان بحدود الـ100 صاروخ كما قال الجانب الإسرائيلي بالفعل.ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول إيراني كبير قوله ان "بلاده ستكثف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن "العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا"، وبذات الطريقة قالت إسرائيل ان عملياتها ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.ويصف مختصون ان اغراق إسرائيل بالصواريخ سيجعلها غير قادرة على الصمود بغض النظر عن الأهداف المضروبة.