ما حقيقة تعرض إقليم كردستان لقصف صاروخي؟

وذكر بيان للجهاز، أن "حريقاً اندلع في الساعة 2:10 بعد ظهر اليوم قرب قرية هۆمەرقەوم، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراش والمراعي القريبة وعلى الفور، توجهت قوات الأمن في المنطقة مع فرق الدفاع المدني إلى الموقع بهدف السيطرة على الحريق".وأضاف "في الساعة 2:35 بعد الظهر، أدى امتداد الحريق إلى منطقة جبل إلى انفجار عدد من مخلفات الحرب (ألغام قديمة)، دون وقوع أية خسائر بشرية ولم تسفر الانفجارات عن أي إصابات".وأشار إلى أن "قواته بالتنسيق مع وجميع ، باشرت التحقيقات في الحادث، وتسعى للسيطرة التامة على النيران لحماية البيئة في المنطقة".كما طمأن الجهاز، بحسب البيان، المواطنين بأن "الأنباء المتداولة عن قصف أو هجوم في المنطقة لا أساس لها من "، مشيراً إلى أن "أصوات الانفجار ناتجة عن انفجار الألغام بسبب امتداد الحريق".