سماع دوي انفجار في مدينة أربيل

وقال المصدر في حديث لـ ، "شهدت سماع صوت انفجار لم يعرف طبيعته حتى الان".وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".