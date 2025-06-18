تحذير إيراني "غامض" لدول الجوار

وقال رئيس لجنة بالبرلمان الإيراني، انه "إذا استهدف الصهاينة منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة".وأكد أن "في هذه الحالة يمكن أن يلحق الضرر بعدد كبير من دول الجوار".ولم يوضح رئيس اللجنة ما اذا كان الضرر سيكون نتيجة طبيعية لتضرر دول المنطقة اقتصاديًا ام يقصد رسالة تهديد وضغط بأن الإيرانيين سيستهدفون المنشآت الاقتصادية النفطية لدول الجوار.