بعد معلومة "حريق ضخم عند مطار بغداد".. مصدر يكشف التفاصيل

وتناولت وسائل اعلام ومنصات مواقع تواصل اجتماعي، خبرا عن اندلاع حريق كبير في وقرب تواجد الامريكية، فيما تم تداول صورة تظهر عمودا ضخما من الدخان.الا ان المصدر الأمني اكد ان الحريق بعيد عن المطار، واندلع في ارض للطمر الصحي.