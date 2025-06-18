الحبس الشديد لمدانة بالترويج لحزب البعث المحظور في واسط

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جنايات حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانة اقدمت على الترويج لأفكار المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع، ان "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".