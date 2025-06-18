العراق ينشر مضادات جوية للتصدي لطائرات الكيان الصهيوني

اتخذت السلطات الأمنية إجراءات ميدانية عاجلة تمثلت بنشر عدد من منظومات الدفاع الجوي في مدن حدودية وسط وجنوبي وذلك في ظل الخروقات التي تتعرض لها الاجواء من قبل الكيان الصهيوني. وقال مراقبون لمراسل إن هذه الخطوة تبقى غير كافية من دون التوجه لشراء منظومات متطورة من طراز "أس-اربعمئة" الروسية لتعزيز قدرة العراق على حماية أجوائه وردع أي خروقات مستقبلية.