العثور على جثة شرطي بعد أيام من فقدانه في تكريت

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد فقدانه لعدة أيام تم العثور على جثة منتسب بالشرطة في ".

وأضاف المصدر أن "جثة المنتسب وهو من أهالي ناحية ، بدت عليها اثر ضربة في منطقة الرأس"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف المصدر أن "جثة المنتسب وهو من أهالي ناحية ، بدت عليها اثر ضربة في منطقة الرأس"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.