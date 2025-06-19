سقوط أجسام حربية جنوب غربي المثنى

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أجساما حربية يعتقد انها طائرات مسيرة سقطت اليوم بالقرب من معمل الاسمنت في منطقة وادي خزر جنوب غربي ".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية برفقة خبراء المتفجرات توجهوا الى مكان الحادث لغرض الفحص دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".