ميسان.. السجن 7 سنوات لنساء يتاجرن بالأطفال

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات اصدرت حكما بالسجن سبع سنوات على مجرمات يتاجرن بالأطفال، وفق أحكام المادة ٦ / من قانون مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية ".