سقوط طائرة مسيرة في نينوى (صورة)

وقال المصدر لـ ، إن "طائرة مسيرة سقطت، ظهر اليوم، في ناحية القراج التابعة لقضاء في ".وأضاف، ان "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ورفعت الطائرة المسيرة عن الأرض".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني في ، أجسام حربية مرجع ان تكون طائرات مسيرة في مناطق جنوب غربي المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أجساما حربية يعتقد انها طائرات مسيرة سقطت اليوم بالقرب من معمل الاسمنت في منطقة وادي خزر جنوب غربي ".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية برفقة خبراء المتفجرات توجهوا الى مكان الحادث لغرض الفحص دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".