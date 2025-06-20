هروب ثلاثة موقوفين من سجن الاحداث في النجف

وقال المصدر لـ ، ان "ثلاثة موقوفين تمكنوا من الهرب من سجن الاحداث في المحافظة، بعد خروجهم للتشمس في باحة المركز الخاص بالسجن".وأضاف ان "احد الموقوفين متهم بحريمة قتل، الاخران بتهمة السرقة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية استنفرت وباشرت البحث عنهم".