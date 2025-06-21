سقوط طائرة مسيرة في ميسان (صور)

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه "تم رصد سقوط طائرة مسيرة في قضاء الميمونة بناحية السلام بمحافظة "، لافتا الى ان "السقوط خصلت في منطقة زراعية دون تسجيل إصابات بشرية". يُعتقد أن الطائرة قادمة من الأراضي الإيرانية.وحصلت ، على صوراً للطائرة المسيرة التي سقطت:وفي وقت سابق، رصد مواطنون في ، باستخدام هواتفهم، مرور طائرات مسيرة وصواريخ في سماء مدينة .