إصابة طفلين بسقوط "مقذوف مجهول" في الدجيل

أصيب طفلان، مساء السبت، بسقوط "مقذوف مجهول" في بمحافظة

وقال قائد عمليات للشرطة الاتحادية في حديث لـ ، إن "مقذوفا مجهولا سقط قرب أطفال مما ادى الى إصابة طفلين بجروح في بقضاء ". وأضاف أن "خبراء المتفجرات يتواجدون للتأكد من الموضوع".