انتحار فتاة شنقا داخل منزلها في البصرة





ـ امني





أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإقدام فتاة على الانتحار شنقًا حتى في .



وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "فتاة تبلغ من العمر 17 سنة أقدمت على الانتحار شنقًا داخل غرفتها باستخدام حبل معلق بالسقف".



وتابع أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث لكشف ملابسات الانتحار".

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "فتاة تبلغ من العمر 17 سنة أقدمت على الانتحار شنقًا داخل غرفتها باستخدام حبل معلق بالسقف".وتابع أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث لكشف ملابسات الانتحار".