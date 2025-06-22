بشكل مؤقت.. إغلاق مطار البصرة الدولي

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإغلاق مؤقتاً.





وأضاف، أن "الإغلاق جاء لأسباب أمنية".

وقال المصدر لـ ، إنه "تقرر إغلاق بشكل مؤقت".وأضاف، أن "الإغلاق جاء لأسباب أمنية".