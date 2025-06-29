بعد هروب موقفين.. احكام قضائية بحق ضابط في النجف

وقال المصدر لـ ، إنه "بعد حادثة هروب موقوفين من سجن الاحداث قبل أكثر من أسبوع، صدرت اليوم، أحكام قضائية بحق ضباط بالحبس سنة واحدة، مع إخلاء سبيل ضابط آخر في ".وأضاف، انه "صدرت أحكام بحق مفوضين اثنين بالحبس لمدة سنتين، و6 اشهر بحق منتسبين عقود".