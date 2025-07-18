سحب يد 17 مسؤولاً في واسط إثر حريق الكوت

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، ، في بيان ورد لـ ، إن "اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها ، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في / ، قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين".وأضاف "وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".وتابع ميري أن "اللجنة قررت ما يلي:أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:1. مدير شعبة سياحة2. مدير بلدية3. مدير بلدية الكوت الأسبق4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا5. الموظف (علي )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت9. مدير للصحة والسلامة المهنية10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.12. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت13. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت14. مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءاتثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:1. مدير قسم الأمن السياحي واسط2. مدير دفاع مدني واسط3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت".وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق لامر والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".وأكد أن "اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة".