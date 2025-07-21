اعتقال رجل أراد بيع ابنته بـ80 مليوناً في بغداد

وقال المصدر لـ ، إنه "من خلال متابعة ونصب كمين محكم، تمكنت قوة امنية من القبض على رجل كان ينوي بيع ابنته تولد 2015 بمبلغ قدره 80 مليون دينار في احدى مناطق شرق العاصمة".وأضاف، أنه "تم إيداع المتهم، التوقيف".