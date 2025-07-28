لجنة التحقيق بالهجمات على كردستان تقرر رفع توصياتها للسوداني

وقال لمستشار الامن القومي ورئيس اللجنة في بيان ورد لـ ، إنه "بتوجيه من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ، عقدت المكلفة بالتحقيق في الهجمات المسيرة على ، برئاسة ، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا رفيعا مع حكومة الإقليم في أربيل وأجهزتها الأمنية".وأضاف أن "الاجتماع جرى خلاله استعراض شامل لمهمة اللجنة مع شرح مفصل عن طبيعة الهجمات والمعلومات المتوفرة لدى الإقليم عنها، وخلص الاجتماع الى توصيات من قبل اللجنة المكلفة لرفعها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".وجدد الأعرجي، خلال الاجتماع "تأكيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، على أن أمن الإقليم جزء لايتجزأ من أمن العراق وأن الأجهزة المختصة تعمل على تحليل المعلومات المتعلقة بالهجمات، إلى جانب استمرار التنسيق بين وحكومة الإقليم بهذا الصدد".