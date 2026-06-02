مقتل ثلاثة عناصر من "داعش" في صحراء البعاج

أعلن ، مساء الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" في البعاج بمحافظة .

وقال الحشد في بيان، "تمكنت قوة من للحشد الشعبي، من قتل ثلاثة عناصر من فلول الارهابي في البعاج".

وأضاف البيان "جاء ذلك خلال عملية امنية محكمة ونوعية بإشراف وقيادة عمليات للحشد الشعبي".