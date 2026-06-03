تشكيل لجنة حكومية لفك ارتباط العصائب وكتائب الإمام علي بالحشد الشعبي

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، ان الزيدي "استقبل اليوم، وفدين من حركة الحق، وكتائب الإمام علي (عليه السلام)، وأعرب عن شكره وتقديره للموقف المسؤول الذي أبداه كل من؛ الشيخ ، وشبل الزيدي، وإسهامهما في تعزيز مسار بناء الدولة، من خلال الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ودعم توجهات الحكومة ومنهاجها الوزاري في حصر السلاح بيد الدولة، والانضواء تحت لواء الدولة وإمرة القائد العام للقوات المسلحة".وأكد رئيس أن " يشهد اليوم تحولاً مهماً في ظل ما تحقق من استقرار أمني كبير، الأمر الذي يجعل المرحلة الحالية مرحلة بناء وإعمار وتنمية شاملة، وتتطلب تضافر جهود جميع العراقيين للمشاركة في نهضة البلاد وترسيخ مؤسسات الدولة".وأشاد "بحجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، خلال مواجهة التحديات التي هددت وجود ، مؤكداً أن كان أحد العوامل الرئيسة في تحقيق الاستقرار الأمني، وأن أبناءه يمثلون اليوم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب بقية مؤسسات الدولة".وتقرر، خلال اللقاء، "تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، خلال اليومين المقبلين، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها".