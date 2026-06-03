تشكيل لجنة حكومية لفك ارتباط العصائب وكتائب الإمام علي بالحشد الشعبي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565968-639160859808866884.jpg
تشكيل لجنة حكومية لفك ارتباط العصائب وكتائب الإمام علي بالحشد الشعبي
أمن
2026-06-03 | 08:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
339 شوهد
وجه رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لفك ارتباط حركة
عصائب أهل
الحق وكتائب الإمام علي بالحشد الشعبي.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
، ورد لـ
السومرية نيوز
، ان الزيدي "استقبل اليوم، وفدين من حركة
عصائب أهل
الحق، وكتائب الإمام علي (عليه السلام)، وأعرب عن شكره وتقديره للموقف المسؤول الذي أبداه كل من؛ الشيخ
قيس الخزعلي
، وشبل الزيدي، وإسهامهما في تعزيز مسار بناء الدولة، من خلال الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ودعم توجهات الحكومة ومنهاجها الوزاري في حصر السلاح بيد الدولة، والانضواء تحت لواء الدولة وإمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
أن "
العراق
يشهد اليوم تحولاً مهماً في ظل ما تحقق من استقرار أمني كبير، الأمر الذي يجعل المرحلة الحالية مرحلة بناء وإعمار وتنمية شاملة، وتتطلب تضافر جهود جميع العراقيين للمشاركة في نهضة البلاد وترسيخ مؤسسات الدولة".
وأشاد "بحجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، خلال مواجهة التحديات التي هددت وجود
الدولة العراقية
، مؤكداً أن
الحشد الشعبي
كان أحد العوامل الرئيسة في تحقيق الاستقرار الأمني، وأن أبناءه يمثلون اليوم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب بقية مؤسسات الدولة".
وتقرر، خلال اللقاء، "تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، خلال اليومين المقبلين، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
لجنة مركزية في عصائب أهل الحق لتنظيم فك الارتباط بالحشد الشعبي
05:08 | 2026-06-02
بعد السرايا والعصائب.. كتائب الإمام علي تقرر فك الارتباط بالحشد وتباشر إجراءات حصر السلاح
11:04 | 2026-06-02
استهداف احد مقرات كتائب الامام علي بضربة جوية في الموصل
12:13 | 2026-03-07
مكتب العامري يكشف حقيقة تشكيل لجنة داخل "الإطار التنسيقي" لحصر السلاح
05:31 | 2026-06-03
الحشد
الشعبي
الأجهزة الأمنية
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
الحشد الشعبي
قيس الخزعلي
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
محليات
37.52%
03:29 | 2026-06-03
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
03:29 | 2026-06-03
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
محليات
21.97%
11:07 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
11:07 | 2026-06-02
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
منوعات
21.39%
13:03 | 2026-06-01
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
أخبار الطقس
19.12%
07:22 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
اخترنا لك
رئيس القضاء يشكر الجهات التي وافقت على مبدأ حصر السلاح ويوجه دعوة لـ"بقية الفصائل"
09:35 | 2026-06-03
ما هو "فك الارتباط" بالحشد وكيف سيُطبق على الأرض؟ السومرية تفصل بالأمثلة
07:55 | 2026-06-03
مقتل ثلاثة عناصر من "داعش" في صحراء البعاج
16:51 | 2026-06-02
مقتل مواطن بهجوم مسلح شرقي بغداد
14:05 | 2026-06-02
مونت كارلو: 3 فصائل ترفض "حصر السلاح" والسيد الصدر والزيدي يطلبان من السيد السيستاني إصدار فتوى
07:43 | 2026-06-02
السجن سبع سنوات بحق مدانين عن جريمة الإضرار بالمال العام
05:40 | 2026-06-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.