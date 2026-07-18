الأولى رمت نفسها في دجلة والثانية لجأت للمروحة.. انتحار امرأتين في بغداد

وقال المصدر لـ ، أن "امرأة من مواليد 1974 رمت نفسها في نهر من أعلى ، بعد ان كانت تعاني من حالة نفسية"، مشيراً إلى "انتشال جثتها ونقلها الى الطب العدلي".وفي حادث منفصل، أضاف المصدر، أن "فتاة من مواليد 2006 أقدمت على شنق نفسها بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزلها ضمن قضاء المدائن"، مبيناً أن "خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".