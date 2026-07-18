كومله العراقية تحت نيران الصواريخ الايرانية

وقال المسؤول في جمعية كادحي المعروفة باسم كومله، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "الهجوم استهدف مواقع للجماعة في منطقة زركويزلة قرب ، مستخدماً صواريخ وطائرات مسيرة".وأضاف أنهم "يعتقدون أن إيران تقف وراء الهجوم، فيما لم تعلن مسؤوليتها عنه على الفور".وكانت إيران قد نفذت في السابق ضربات استهدفت جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز في إقليم .وقال عضو ومسؤول لجنة التنظيم في جمعية كادحي كردستان إيران عبد الله آذربار، إن "الهجوم وقع نحو الساعة السادسة صباحاً"، مشيراً إلى أن " صواريخ كبيرة خارقة للتحصينات استهدفت مواقع للجماعة في منطقة زركويزلة".وأضاف آذربار أن "الحصيلة النهائية للهجوم بلغت مقتل تسعة من عناصر البيشمركة التابعة للجماعة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، موضحاً أن ثلاثة صواريخ أصابت المقر الذي سقط فيه الضحايا".وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بأن مقراً تابعاً للحزب تعرض لهجوم صاروخي في ناحية سورداش بمحافظة السليمانية، موضحاً أن "التحقيقات بدأت لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه".وقال جهاز أمن إن "ثلاث مناطق في تعرضت، فجر الجمعة، لهجوم بسبعة صواريخ". وأوضح أن "أربعة صواريخ سقطت في قرية زركويزلة، وصاروخاً واحداً في قرية قسردي، فيما سقط صاروخان قرب تل كوباني في منطقة قرداغ".وأضاف أن "فِرقه تواصل تقييم الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات".وكان أعلن في وقت سابق أن قوات التحالف اعترضت ودمرت ثماني طائرات مسيرة مفخخة في أجواء ، فجر الجمعة، دون تسجيل خسائر بشرية.وأفاد سكان في محافظتي السليمانية وحلبجة بسماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الصباح الأولى.