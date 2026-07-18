الداخلية تنفي أنباء تغيير قائد شرطة صلاح الدين

وذكرت الوزارة في بيان، أن ما تم تداوله بشأن عقد اجتماع في منزل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، انتهى باختيار العميد جاسم صالح خلف مردود بدلاً من قائد شرطة اللواء حبيب، "عارٍ عن جملةً وتفصيلاً".وأكدت الوزارة أن قائد شرطة صلاح الدين الحالي ما زال يمارس مهام عمله بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقف وراء نشر وترويج هذه الأنباء.