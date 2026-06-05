الاطاحة بعصابة "محمد الاسود" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم الحرية تمكنت من رصد تحركات أفراد العصابة وجمع معلومات دقيقة عن نشاطاتهم الإجرامية، قبل وضع خطة أمنية محكمة تضمنت نصب عدة كمائن في مناطق مختلفة ضمن قاطع المسؤولية.وأضافت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة خلال وقت قياسي، وإنهاء سلسلة من عمليات السرقة التي تسببت بإلحاق أضرار مادية بعدد من المواطنين.وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وعرضهم أمام القضاء وفق القانون.