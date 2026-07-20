عمليات بغداد تعلن قطع طريق "يا حسين" وتحويل مسارات المركبات

وذكرت القيادة في بيان تلقت " " نسخة منه: تزامناً مع قرب زيارة اربعينية الامام الحسين "عليه السلام" ومن اجل تهيئة "طريق يا حسين" لإستيعاب المواكب الحسينية واستقبال الزائرين الكرام، تم قطع الطريق آنفاً من (تقاطع الجسور وصولاً الى اقواس بغداد) وذلك لوجود اعمال القشط والصيانة.وأضافت، "لذا تنسب تحويل سير مركبات الحمل الكبيرة الى الغربي العاصمة بدل الجنوبي وتحويل السيارات الصغيرة الى (دورة - يوسفية)".