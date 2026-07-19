شرطة الأنبار تعلن اعتقال متهمين بقضية تهريب أسلحة إلى سوريا

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء أعلنت، قبل أيام، أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة لإدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية.

وقالت القيادة في بيان، "القبض على اثنين من المتهمين في قضية تهريب أسلحة إلى الجمهورية العربية السورية، في عملية نفذت بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء عادل وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فيما باشرت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بحقهما".