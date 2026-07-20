وذكر بيان للشرطة، أن العملية نُفذت بجهد استخباري دقيق وبالتعاون مع مفارز ومكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم تنفيذ أمر قضائي بمداهمة مقر الشركة الوهمية التي كانت تمارس الاحتيال عبر منح "قروض بطرق مخالفة للقانون".وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين، وضبط مجموعة من المواد التي تُستخدم في عمليات النصب، وهي:مبالغ مالية نقدية.ليرات ذهبية.صكوك مصرفية.سجلات ووثائق مزورة.أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة.وأكدت القيادة، إيداع المتهمين في التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على استمرارها في ملاحقة كافة الجهات التي تحاول استغلال المواطنين أو ممارسة أعمال غير قانونية تحت غطاء شركات وهمية.