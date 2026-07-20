سقوط طائرة مسيرة في منطقة الفاو جنوبي البصرة

وذكر المصدر لـ " "، أن "طائرة مسيرة سقطت بالقرب من منطقة رأس البيشة في ، داخل إحدى المزارع المهجورة"، مؤكداً أن "سقوط الطائرة جاء نتيجة تعرضها لخلل فني، ولم يؤدِ الحادث إلى انفجارها".وأضاف المصدر، أن " المختصة هرعت إلى مكان الحادث وقامت برفع الطائرة، فيما فُتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تتبع لها".