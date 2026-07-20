العمليات المشتركة: تدمير 6 أوكار للإرهابيين في وادي زغيتون بكركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز أن "العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف في ، إذ نفذت قوة محمولة جواً من عملية أمنية خاطفة فجر اليوم".واردفت أن "الواجبات الميدانية أسفرت عن تحديد 6 مضافات للإرهابيين في منطقة ، حيث تولى طيران الجيش معالجتها بضربات جوية دقيقة".وتابعت إلى أن "القوات الخاصة شرعت بتفتيش المكان المستهدف وتفجير ما تبقى من المضافات بالكامل، فيما تواصل القوات الأمنية عملية مسح المنطقة وتطهيرها".