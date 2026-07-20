دخول الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية حيز التنفيذ وبدء نصب المواكب الحسينية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بدأت بتطبيق الخطة الخاصة بتأمين حركة الزائرين".وأضاف المصدر أن "أصحاب المواكب الحسينية باشروا بالفعل بنصب مواكبهم على طول الطرق المؤدية إلى ، لاستقبال أعداد الزائرين المتوافدين من داخل وخارجه".