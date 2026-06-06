"مونت كارلو": لقاءات مكثفة بين الزيدي ودبلوماسيين أميركيين لدعم خطة نزع السلاح

أوضحت الإذاعة أن الرسالة الأميركية الجديدة تضمنت موقفين أساسيين:تسعى إلى إعادة تفعيل التنسيق الأمني العراقي-الأميركي، الذي شهد تراجعاً في الآونة الأخيرة نتيجة الحرب وتداعياتها بين من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.تضمنت الرسالة تعهدات أميركية بتقديم دعم اقتصادي كبير لحكومة ، بهدف تعزيز وتسهيل خطة نزع سلاح الفصائل.في سياق تنفيذ خطة نزع السلاح، أعلنت عن توفير 35 ألف وظيفة في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، وذلك بهدف دمج عناصر الفصائل. كما توعدت الحكومة في مرحلة لاحقة بملاحقة الفصائل التي أعلنت رفضها لخطة الدمج ونزع السلاح.كشف التقرير عن تباين مواقف الفصائل تجاه خطة الدمج، حيث وافق كل من سرايا السلام، وعصائب اهل الحق ا، وكتائب الإمام علي على خطة الدمج، بينما أعلن كل من العراقي، وحركة النجباء، وكتائب رفضهم للخطة.وتتضمن أهم ملامح هذه الخطة – بحسب الإذاعة - قيام الفصائل بتسليم أسلحتها الثقيلة ومعسكراتها إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية.