وقال الناجي، ، لـ ، إن "مجموعة من الصحفيين والإعلاميين استأجرت مزرعة في لقضاء وقت ترفيهي تضمن ممارسة كرة القدم والطائرة والسباحة".وأضاف أن "المجموعة قامت بعد ذلك بتشغيل سماعات وإقامة أجواء احتفالية بمناسبة عيد ، إلا أنها فوجئت بهجوم مسلح وإطلاق نار كثيف باتجاهها".وأوضح أن "الحاضرين اعتقدوا في البداية أن إطلاق النار لا يستهدفهم، لكنهم سرعان ما أدركوا أن الرصاص يوجه نحوهم بشكل مباشر"، مبيناً أنهم "عند خروجهم شاهدوا مركبة تعود لأحد زملائهم من نوع (جمسي) وهي تحترق، ويُعتقد أنها تعرضت لقنبلة أو لإطلاقات نارية تسببت باشتعالها".وأشار أيوب إلى أن "محاولات إخماد الحريق قوبلت بإطلاق نار جديد باتجاههم"، لافتاً إلى أن المجموعة اتصلت برقم الطوارئ (911)، وقبل وصول القوات الأمنية تمكنت المجموعة من إطفاء المركبة المشتعلة.وأكد أن "جميع سيارات المجموعة تعرضت لأضرار نتيجة الإطلاقات النارية"، مشيراً إلى أن "شكوى أصولية قُدمت إلى الجهات المختصة، فيما قامت القوات الأمنية بتسجيل الدعوى ضد مجهول".وشدد أيوب على أن "هذه الحادثة يجب ألا تمر من دون محاسبة أو متابعة جادة لكشف ملابساتها وملاحقة المتورطين".