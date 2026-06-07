مناشدة تقود لتحرير امرأة من "احتجاز قسري" وتعذيب في الزعفرانية

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز أن القوات الأمنية استجابت للمناشدة التي تضمنت تفاصيل تعرض الضحية لعملية اختطاف واحتجاز قسري، وتشكل على إثر ذلك فريق عمل أمني متخصص تولى مهمة المداهمة وتحرير الضحية.وتبين أن الضحية كانت مقيدة ومحتجزة لأكثر من شهر، حيث أظهرت المعاينة تعرضها لآثار تعذيب جسدي، ونُقلت فور تحريرها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وأضاف المصدر أن القوة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم المتورط في الحادثة، حيث أُودع التوقيف، وبدأت السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه.