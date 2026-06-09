الداخلية تحسم الجدل: لا تراجع عن مشروع الكاميرات الذكية والتقنيات الحديثة في المرور

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كشف مدير دائرة الإعلام في ، اللواء ، عن إحصائيات رسمية تتعلق بأعداد المركبات المسجلة وحوادث السير في للنصف الأول من العام الحالي.





وفيما يخص الحوادث المرورية، أعلن اللواء ميري أن العدد الكلي للحوادث المسجلة بلغ 65 حادثاً. وأظهرت البيانات أن الحوادث تركزت بشكل لافت في الطرق المؤدية إلى ، حيث سجل طريق (نجف - كربلاء) 34 حادثاً، تلاه طريق (بابل - كربلاء) بـ 17 حادثاً، بينما شهد طريق (بغداد - كربلاء) وقوع 14 حادثاً. وأوضح اللواء ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، أن العدد الكلي للمركبات في تجاوز 7 ملايين مركبة وفقاً للإحصائية المسجلة لغاية الأول من كانون الثاني/يناير لهذا العام. كما شهدت الفترة الماضية تسجيل أكثر من 139 ألف مركبة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 1795 دراجة نارية جديدة.وفيما يخص الحوادث المرورية، أعلن اللواء ميري أن العدد الكلي للحوادث المسجلة بلغ 65 حادثاً. وأظهرت البيانات أن الحوادث تركزت بشكل لافت في الطرق المؤدية إلى ، حيث سجل طريق (نجف - كربلاء) 34 حادثاً، تلاه طريق (بابل - كربلاء) بـ 17 حادثاً، بينما شهد طريق (بغداد - كربلاء) وقوع 14 حادثاً.

وفي سياق متصل، أكدت أنه لا تراجع عن مشروع الكاميرات الذكية والتقنيات الحديثة في المرور، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي تراجع في بعمل أو في موضوع الكاميرات.