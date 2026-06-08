سقوط جسم غريب في غرب كربلاء وأنباء عن سقوط طائرة مسيرة

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بسقوط جسم غريب في غرب ، وأشار الى أنباء عن سقوط طائرة مسيرة.​

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط جسم غريب في غرب والقوات الامنية تحاول الوصول اليه". وأضاف المصدر أن "طائرة مسيرة إيرانية سقطت في ولا خسائر". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".